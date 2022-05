Horizon Zero Dawn: Netflix svilupperà una serie basata sul videogioco PlayStation

Netflix ha annunciato che presto svilupperà una serie TV basata su Horizon Zero Dawn, celebre videogioco della PlayStation. L'opera si aggiunge ai tanti adattamenti basati su videogiochi, in arrivo su diverse piattaforme digitali, tra cui ricordiamo anche The Last of Us per HBO e God of War per Amazon Prime Video.

Aloy, protagonista del videogioco Horizon Zero Dawn, farà il suo debutto televisivo su Netflix. Nelle scorse ore è stato infatti reso noto che il prodotto videoludico targato PlayStation avrà presto un proprio adattamento, sviluppato dal gigante dello streaming. Diverse fonti hanno confermato a Deadline che il progetto è ancora in fase di sviluppo iniziale.

Sviluppato da Guerilla Games, il gioco inaugurale di Horizon è ambientato negli Stati Uniti post-apocalittici abitati da creature robotiche di varie dimensioni, note come Macchine. Horizon Zero Dawn è incentrato su una cacciatrice ambiziosa e intelligente, seppur emarginata, di nome Aloy. Il primo capitolo di Horizon è stato rilasciato nel 2017 tramite Sony Interactive, sviluppato per PlayStation 4. Nello stesso anno, Horizon è stato nominato per numerosi premi tra cui Game of The Year, Best Narrative e Best Game Direction ai The Game Awards 2017. Il secondo capitolo, Horizon Forbidden West, è uscito all'inizio di quest'anno, sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.

La serie in uscita si aggiunge all'elenco di adattamenti di videogiochi di Netflix, che comprende anche la serie su Resident Evil diretta da Lance Reddick, quella su Cuphead, un film su Bioshock ancora in lavorazione, su Castlevania e altro ancora. Per quanto riguarda gli adattamenti generali di prodotti PlayStation, Horizon si aggiunge a The Last of Us, in arrivo su HBO, God of War per Amazon Prime Video e Twisted Metal per Peacock. Tra i prossimi adattamenti ricordiamo anche il film di Ghost of Tsushima.