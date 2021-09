Honolulu: da stasera su Italia 1 il nuovo show comico con Fatima Trotta e Francesco Mandelli

Stasera su Italia 1 in prima serata prende il via Honolulu, il nuovo programma comico di Mediaset condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli.

Debutta stasera su Italia 1 in prima serata il nuovo programma comico Honolulu, condotto dall'inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Ospite della prima puntata: Filippo Bisciglia.

Fatima Trotta, conduttrice, attrice e showgirl, e Francesco Mandelli, attore, conduttore, regista e musicista, saranno per la prima volta insieme al timone del nuovo programma comico che regalerà ai telespettatori di Italia 1 una serata di buonumore, leggerezza, allegria e clima festoso. I conduttori, oltre a presentare monologhi, battute, colpi di scena e sorprese a non finire dei tanti comici al debutto e dei veterani esperti della risata, si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in alcuni sketch. Al debutto sul palco di Honolulu, in veste di autori e non solo, il duo comico dei PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino.

A Honolulu lo show si fa più dinamico: fulcro del programma è il backstage, luogo dove solitamente il conduttore incontra gli autori tra il lancio di uno sketch e un altro. Tutto ciò che succede nel backstage viene visto e sentito dal pubblico in sala e naturalmente dai telespettatori a casa. Una sorta di "metatelevisione", che crea un continuo circuito comico. Inoltre, per la prima volta in un programma televisivo, è presente il produttore del programma unico nel suo genere: un androide, cinico e dissacrante, un vero e proprio robot che darà vita a divertenti gag con il cast.

Non solo cabaret, a Honolulu non mancheranno le web star come Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti i contributi video esterni realizzati ad hoc, con i Senso Doppio, Marcello Cesena, Peppe e Ciccio E poi i protagonisti della risata, pronti a calcare il palco, con pezzi e personaggi inediti: Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D'Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli e tanti altri.