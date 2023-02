Hogwarts Legacy: che fine ha fatto il Quidditch e quanto dura il gioco?

Anche se Hogwarts Legacy promette un'avventura a tutto tondo, esclude a prescindere il Quidditch; come mai questa scelta, e quante ore di gioco ci vogliono per completare la storia principale?

Con l'avvicinarsi di Hogwarts Legacy gli appassionati di videogiochi e del mondo di Harry Potter stanno andando in brodo di giuggiole. Questo nuovo videogame sembra promettere tantissimo in termini d'immersione e di approfondimento del contesto proposto, anche se non rappresenta un'esperienza del tutto completa: uno degli elementi centrali nel mondo della Rowling, il Quidditch, è stato infatti escluso dall'avventura amareggiando molti fan.

Ma come mai Hogwarts Legacy non comprende anche il Quidditch? All'inizio del nuovo videogioco (tramite GameFragger.com) il preside Phineas Nigellus Black (Simon Pegg) giustifica la situazione spiegando che l'anno precedente un'infortunio ha spinto la direzione a scegliere di eliminare i giochi per l'anno in corso. In base a quanto recentemente riportato da comicbookmovie.com, sembra che gli sviluppatori del titolo avessero precedentemente considerato d'includere il Quidditch, per poi rendersi conto che la sua presenza avrebbe avuto un impatto sulle altre idee che avevano in mente, rubando loro spazio.

Il sito, inoltre, ha deciso di rispondere anche a un'altra domanda che tutti si stanno chiedendo in questi giorni: quanto durerà l'avventura principale? A quanto pare il suo completamento richiederà dalle 30 alle 35 ore, senza tener conto di tutte le secondarie e della possibile esplorazione, che potrebbero prolungare l'esperienza fino a 70/100 ore.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio su Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, il 4 aprile su PlayStation 4, Xbox One e il 25 luglio su Nintendo Switch.