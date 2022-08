Ho ucciso mio padre, su Netflix in streaming da oggi

Ho ucciso mio padre, l'inquietante miniserie documentaria su Anthony Templet, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 9 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Anthony Templet non ha mai negato di aver ucciso il padre, ma la sua motivazione è molto complessa e ha profonde implicazioni che trascendono la sua famiglia. Ho ucciso mio padre è la docuserie inedita di Netflix, già disponibile online, che racconta l'incredibile storia del giovane Anthony. I tre episodi esplorano la psiche del ragazzo, andando a raccontare non solo gli eventi del 3 giugno 2019, ma anche il viaggio mentale ed emotivo nella fase immediatamente successiva al delitto.

Secondo i report, Anthony stava dormendo quando suo padre, Burt Templet, si è presentato ubriaco a casa, l'ha svegliato alle 3 di mattina e ha iniziato a litigare al telefono con l'ex moglie Susan davanti al ragazzo. La famiglia del giovane ha dichiarato che Anthony è stato rapito da suo padre quando aveva 5 anni e hanno poi perso le sue tracce, finché non è stato arrestato proprio per l'omicidio, avvenuto con tre colpi di pistola: per provare a scappare dalla situazione pericolosa, Anthony si è chiuso in camera con due pistole, in caso una non funzionasse...