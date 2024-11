Hiro Murai, produttore di The Bear e Atlanta, debutta alla regia di un film con Bushido

Hiro Murai, regista di numerose serie tv e video musicali, realizzerà il suo primo film: un progetto ambientato nel mondo dei samurai intitolato Bushido.

Il lungometraggio sarà finanziato da A24, che ne sarà produttore in collaborazione con Square Peg e 2AM.

Cosa racconterà il film Bushido

Attualmente la trama di Bushido non è stata svelata, ma le fonti di Deadline sostengono che si tratterà di un action movie e gli eventi saranno ambientati nel Giappone di epoca feudale.

La sceneggiatura sarà firmata da Henry Dunham (The Standoff at Sparrow Creek) e il regista Hiro Murai sarà impegnato anche come produttore insieme ad Ari Aster, Lars Knudsen, Julia Oh, Christine D'Souza Gleb e David Hinojosa.

I precedenti progetti di Murai

Il filmmaker è particolarmente conosciuto per il suo lavoro nella serie Atlanta, di cui è stato produttore esecutivo e regista. In seguito Murai ha collaborato nuovamente con Donald Glover in occasione del progetto musicale Guava Island e della serie Mr. and Mrs. Smith.

Hiro ha inoltre firmato alcuni dei video musicali di Childish Gambino, tra cui quello del brano This Is America, in grado di superare quota 795 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Tra i i recenti progetti di Murai c'è anche la serie The Bear, di cui è produttore, Barry e Station Eleven.

Lo show ambientato nel mondo della cucina racconta la storia di Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), un giovane chef che torna a Chicago per rilevare la paninoteca del fratello defunto, e si ritrova alle prese con la realtà della gestione di una piccola impresa e con le dinamiche di uno staff di cucina volitivo.