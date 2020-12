Heather Parisi: "Diego Armando Maradona era l'amante di tua madre", commento shock al figlio su Instagram

Heather Parisi ha condiviso il commento shock ricevuto su lei e la sua relazione con Diego Armando Maradona da suo figlio Dylan, sul profilo Instagram del ragazzo, che ha 10 anni. Un attacco vergognoso, al quale la showgirl ha risposto a tono con un post dedicato.

Cannes 2008: Diego Armando Maradona durante la presentazione di Maradona by Kusturica

Su Instagram una donna ha pensato di attaccare Heather Parisi attraverso il figlio Dylan Maria di dieci anni: è stata la stessa showgirl a pubblicare il post della donna, che ha scritto in privato al bambino per informarlo che Diego Armando Maradona è stato l'amante della Parisi: "Sarà triste la tua mamma - si legge nel messaggio - "è morto il suo amante di gioventù Diego Armando Maradona". Dopo aver specificato che Heather l'ha bloccata la donna è scesa anche in dettagli che rendono lo scritto ancora più meschino: "se cerchi su internet trovi le foto del loro flirt... peccato che lui fosse sposato però...".

Heather Parisi ha pubblicato il messaggio e reso noto il nome di chi ha scritto al figlio minorenne. Il testo che accompagna il post è durissimo: "Mio figlio Dylan Maria, di dieci anni, dopo aver letto sul suo profilo Instagram il commento di tale @modenacarlotta è venuto da me e mi ha chiesto: "Mommy, how can you understand when people are telling the truth? (Mamma, come puoi riconoscere quando la gente dice la verità?)". Ed io: "Sweetie Pie, io diffido da chi si vanta di dire la verità perché è la scusa che gli ignoranti usano per mancanza di immaginazione. La verità, quando esiste una verità, non va mai enunciata, ma va sempre dimostrata. Ma della verità non possiamo mai avere certezza, nemmeno quando la raccontiamo avendola vissuta. La verità è come una coperta che ti lascia scoperti i piedi! Tu la spingi, la tiri per coprirli e lei ti scopre il viso. Non basta mai e alla fine ti tocca decidere cosa sia!". Ciascuno di noi dovrebbe ricordare che quando interagisce con un bambino è come se scrivesse su un pezzo di carta. C'è chi arricchisce quel "pezzo di carta" con sentimenti positivi e di amore e chi lo imbratta con la peggior perfidia. Credo che non vi siano dubbi a chi tra i due appartiene".

La bacheca della showgirl è stata subito sommersa da messaggi di solidarietà da parte dei suoi follower: "La gente riesce sempre a stupirmi con la sua malvagità e pochezza. Forza Heather" scrive una sua fan e ancora "Brutte persone! Grande mamma Heathe" e "Mamma mia, giuro, ho i brividi! Ma come può essere così infima certa gente?".

Molti utenti hanno raggiunto il profilo di Carlotta Modena per protestare contro il suo messaggio, nei post che le sono stati scritti la parola ricorrente è "Vergogna" e la donna è stata costretta a impostare la privacy sul suo profilo.

Diego Armando Maradona e Heayer Parisi hanno avuto un flirt negli anni ottanta, all'epoca El Pibe de Oro non era ancora sposato con la sua fidanzata storica Claudia Villafañe. I due si conobbero sul palco di Fantastico 5 nel dicembre 1984. Il campione argentino cominciò a corteggiarla in diretta televisiva, e pochi giorni dopo furono paparazzati a Napoli, nella villa dove abitava Maradona. Diego parlando alla stampa definì il rapporto con la showgirl con queste parole "Siamo amici, quello che dicono i giornali non m'interessa. Tra noi c'è amicizia e penso di continuare, non sarò condizionato affatto da quello che i giornali potranno dire. Anzi, alla Parisi mando un bacio grande così", la storia finì nel 1986.