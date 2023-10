Hayu: Le novità di novembre 2023 sulla prima piattaforma dedicata ai reality

Hayu ha presentato il catalogo di novembre 2023. Tra le principali novità sulla piattaforma streaming. Ritornano le Real Housewives di Potomac e Married To Medicine. Novità di questo mese BravoCon Live con cinque episodi speciali in compagnia di Andy Cohen. Hayu, si pronuncia 'hey you', è un servizio on-demand nato nel 2016 nel Regno Unito di proprietà di NBCUniversal, disponibile nel nostro paese dal 18 marzo 2021.

HAYU HIGHLIGHTS - NOVEMBRE 2023

The Real Housewives of Potomac (Stagione 8 - da lunedì 6 novembre)

Con il ritorno dell'ottava stagione delle Real Housewives di Potomac entrano in gioco nuove dinamiche e vibes differenti. Tornano in questa stagione Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Robyn Dixon, Candiace Dillard Bassett, Wendy Osefo e Mia Thornton.

C'è però una nuova casalinga a Potomac ed è qui per sfidare il titolo di Grande Dama. Nneka Ihim è una nigeriana-americana di prima generazione proveniente da una famiglia benestante. È un avvocato di successo, è figlia di un medico e da poco sposata con un medico. Possiede diverse proprietà, tra cui una nuova casa da milioni di dollari nel cuore di Potomac. Charisse Jackson Jordan ritorna nel cast insieme alla nuova amica Keiarna Stewart.

Married To Medicine (Stagione 10 - da lunedì 6 novembre)

Le donne di Married to Medicine sono tornate e stanno rivelando tutta la loro autenticità nella decima stagione. Le signore sono tutte alla ricerca di un nuovo inizio, con nuove dinamiche di amicizia, e cercano di porre fine alle vecchie rivalità.

In questa stagione tornano la dottoressa Jacqueline Walters e la dottoressa Simone Whitmore, il dottor Heavenly Kimes, Toya Bush Harris e Quad Webb. Phaedra Parks, avvocato, si è unita al cast ed è pronta a lasciare il suo segno nel campo della medicina con un centro olisitco per il benessere.

Il nuovo membro del cast Lateasha Lunceford è la futura moglie del dottor Gregory Luceford. Tra preparativi per le nozze e discorsi di bebè all'orizzonte, un divario di 20 anni potrà mettersi tra loro e i loro sogni? La dottoressa Alicia Egolum, dentista e amica della dottoressa Heavenly, è pronta a dare una svolta alla sua carriera dedicandosi a tempo pieno alla maternità.

BravoCon Live with Andy Cohen (da martedì 7 novembre)

Hayu sta portando BravoCon sullo schermo con cinque episodi speciali BravoCon Live con Andy Cohen! In streaming quotidianamente a partire da martedì 7 novembre. Gli episodi speciali includono The Bravos - una serata di sfarzo e glamour dedicata alle star più iconiche di Bravo con premi indimenticabili - Dynamic Duos, Bravos's Showgirls, The Reading Room and Charming House Rules.

The Real Housewives of Beverly Hills (Stagione 13 - da martedì 26 ottobre)

Le casalinghe Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Crystal Kung Minkoff, Kyle Richards e Sutton Stracke tornano per una stagione ricca di emozionanti e inaspettati alti e bassi. Una nuova arrivata tra le casalinghe è Annemarie Wiley, un'amica di Kyle che non tollera gli sciocchi.

Dopo la turbolenta conclusione della scorsa stagione, le protagoniste si ritrovano a far fronte a un gruppo di amiche disfatto. Quando Dorit ingaggia un guru spirituale per aiutarle a ritrovare la strada, le signore affrontano i loro problemi di petto e iniziano a lenire le ferite sentimentali. Tuttavia, lottando con le esigenze della vita familiare e degli affari in crescita, si rendono presto conto che tutto potrebbe non essere come sembra nella pittoresca Beverly Hills.

