Hayu, arriva in Italia la piattaforma streaming dei reality: ecco quanto costa

Hayu, la piattaforma streaming completamente dedicata ai reality, è arrivata anche in Italia ma non è gratuita: ecco quanto costa.

Hayu è arrivato in Italia: la piattaforma streaming di reality show on-demand in abbonamento (SVOD) di NBCUniversal International è stata lanciata in altri 11 Paesi, compreso il nostro, sull'onda del successo riscosso in altri mercati europei, tra cui Germania e Austria, dove è stato reso disponibile di recente attraverso Amazon Prime Video Channels.

Quanto costa Hayu? 4,99 euro al mese in Italia, con una prova gratuita di 7 giorni. Il servizio streaming è un vero e proprio Eldorado per tutti gli appassionati spettatori di reality show: il catalogo attualmente disponibile offre oltre 8.000 episodi, tra cui la serie completa di Al passo con i Kardashian - dalla prima puntata fino alla imminente stagione conclusiva -, i suoi spin-off e numerosi altri franchise tra cui i celebri The Real Housewives, Below Deck e Million Dollar Listing. Il servizio propone un'ampia scelta di contenuti, suddivisi in altrettanti numerosi sottogeneri in lingua inglese, tra cui: Casa e Design, Appuntamenti, Cucina, Crime e Moda.

Gli abbonati non dovranno temere spoiler, dato che la stragrande maggioranza delle serie americane è disponibile su Hayu in contemporanea con gli Stati Uniti.

"Un altro importante obiettivo di Hayu è stato raggiunto! Mentre ci prepariamo a celebrare il suo quinto anniversario, siamo orgogliosi di poter lanciare il servizio di streaming on demand in Italia e in altri 10 paesi europei, estendendo l'offerta a 27 territori in tutto il mondo", ha dichiarato Hendrik McDermott, Managing Director di Hayu. "In qualità di contenitore esclusivo di imperdibili reality internazionali, questa espansione territoriale ci permette di realizzare il nostro sogno: mettere le migliori serie a disposizione di un numero ancora maggiore di fan".