Harry Wild - La signora del delitto: trama della terza puntata, stasera su Retequattro

Stasera su Retequattro in prima serata torna Harry Wild - La signora del delitto, con protagonista Jane Seymour: ecco la trama della terza puntata.

Jane Seymour, indimenticabile Signora del West, torna stasera su Retequattro alle 21:20 nei panni di Harry Wild - La signora del delitto, protagonista della serie tv crime che sta facendo compagnia al pubblico di Mediaset in queste settimane estive.

La trama della terza puntata ci porta nel bel mezzo di una cena a casa di Lawrence Cavendish, ex collega di Harry. Durante la serata quasi tutti gli invitati vengono assaliti da un senso di malessere. Si pensa che possa essere colpa dell'acqua, contaminata dal contatto con il cadavere di una donna: la moglie di Cavendish.

Tra i commensali solo una persona non ha bevuto acqua: è proprio Harry, che diventa così la principale sospettata dai detective Vicky Boyle e Jordan MacDonald.

Una tempesta costringe Harry, Lola e Fergus a rifugiarsi all'interno di un pub, con scarse possibilità di comunicazione verso l'esterno.

La giornata si prospetta non esaltante, almeno fino a quando non si scopre che un uomo è stato rapito ed è rinchiuso nel bagaglio di un'auto che si trova nel parcheggio dello stesso locale. Harry si mette sulle tracce del rapitore, che deve essere per forza uno dei clienti...

Ecco il promo della nuova puntata, visibile in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity.