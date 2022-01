Harry Potter, università UK avvisa gli studenti sul primo libro: "Potrebbe turbarvi"

Un'università inglese ha aggiunto un avviso per gli studenti, in relazione al primo libro di Harry Potter, invitandoli a confrontarsi ed avviare conversazioni eventualmente stimolate dai contenuti dell'opera su temi quali genere, razza, sessualità, classe e identità.

Il dipartimento di inglese all'interno dell'Università di Chester ha avvisato i neofiti del suo modulo Approcci alla letteratura, guidato dal dottor Richard Leahy. Ha anche detto agli studenti che avrebbero potuto sollevare preoccupazioni con lui se avessero avuto "qualsiasi problema" con gli argomenti discussi. Harry Potter e la Pietra Filosofale, insieme a The Hunger Games di Suzanne Collins e La bussola d'oro di Philip Pullman sono i tre testi letterari del corso.

Il cosiddetto "trigger warning" dice agli studenti: "Sebbene stiamo studiando una selezione di testi per giovani adulti per questo modulo, la natura delle teorie che applichiamo a loro può portare ad alcune conversazioni complesse su genere, razza, sessualità, classe e identità. Questi argomenti saranno trattati in modo obiettivo, critico e, soprattutto, con rispetto. Se qualcuno si sente turbato con il contenuto, può mettersi in contatto con il Leader del modulo per informarlo di ciò". L'avviso arriva dopo che le opinioni di JK Rowling sui diritti dei transgender l'hanno portata ad essere fortemente criticata da alcuni ambienti. Diverse scuole hanno preso le distanze da lei.

Il deputato Andrew Bridgen ha dichiarato a MailOnline: "Prima che divenissero film di successo, serie come Harry Potter, Hunger Games e La bussola d'oro erano già riuscite a introdurre milioni di bambini ai libri e alla letteratura. I bambini capiscono che in ogni storia di successo i personaggi devono affrontare sfide, proprio come tutti noi, nella nostra vita, le affrontiamo. I bambini capiscono che le storie senza temi difficili non tendono ad essere storie molto belle o non riflettono la vita reale. I bambini e i giovani sono straordinariamente resilienti. È davvero molto triste che le università stiano cercando di derubarli di quella capacità con ridicoli avvertimenti scatenanti. Katniss Everdeen potrebbe aver vissuto in un mondo distopico durante gli Hunger Games, alcuni potrebbero obiettare che le nostre università ne stanno creando uno anche per i nostri studenti". Un portavoce dell'Università di Chester, fondata nel 1839, ha invece insistito: "Chi studia letteratura dovrebbe aspettarsi di affrontare tutte le questioni, le sfide e la complessità dell'umanità. Come università promuoviamo piuttosto che evitare discussioni su questo".