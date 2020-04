Harry Potter su Twitter: più di 740 mila tweet durante la maratona

La maratona di Harry Potter su Italia 1 in numeri: su Twitter più 740.000 tweet per tutti i film, e le classifiche dei personaggi e dei film più twittati.

Ieri sera si è conclusa la maratona Mediaset dedicata alla saga dei film di Harry Potter. Gli otto film, andati in onda su Italia 1 ogni lunedì e martedì sera dal 16 marzo al 7 aprile, dopo che gli utenti di Twitter ne avevano richiesto a gran voce la messa in onda in questo periodo particolare, si sono rivelati uno degli eventi televisivi più amati dagli italiani su Twitter.

Infatti, sulla piattaforma i tweet dedicati a Harry Potter in Italia sono stati oltre 740 mila (dal 6 marzo, uno dei primi giorni in cui gli utenti di Twitter hanno richiesto a Mediaset di trasmettere i film, alla messa in onda dell'ultimo e ottavo film della saga, la sera di martedì 7 aprile).

L'evento, trending topic da settimane, ha generato su Twitter in Italia un impressionante volume di conversazioni, elevato e costante in corrispondenza delle date di trasmissione dei film, con un picco particolare di interazioni che si è verificato martedì 31 marzo, durante la messa in onda di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto film della saga e nella giornata di ieri, con la messa in onda dell'ultimo capitolo della saga, Harry Potter e i Doni della Morte (parte 2). Persino J.K. Rowling ha condiviso un ricordo su Harry Potter e Alan Rickman dopo aver saputo della maratona televisiva italiana.

La classifica dei personaggi più twittati

Harry Potter Hermione Draco Malfoy Silente Sirius Black Voldemort Piton James Potter Lupin Neville Paciock Dolores Umbridge Lily Potter

La classifica degli film più twittati