Harry Potter: La prima edizione del primo libro è stata venduta per 471.000 dollari

Una prima edizione del libro Harry Potter e la Pietra Filosofale è stata venduta all'asta negli Stati Uniti per la cifra record di 471.000 dollari.

La prima edizione del libro Harry Potter and the Philosopher's Stone (titolo originale del primo libro, Harry Potter e la Pietra Filosofale) sta continuando ad aumentare di valore ed ha appena raggiunto la cifra da record di 471.000 dollari in una recente vendita all'asta che ha avuto luogo negli Stati Uniti.

Heritage Auctions, casa d'aste con sede a Dallas, in Texas, ha venduto all'asta una copia della prima edizione del libro, registrando una vera e propria vendita record. L'identità dell'acquirente non è stata rivelata e il vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions, Joe Maddalena, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia Reuters, spiegando: "Non solo è il libro di Harry Potter più costoso mai venduto, è anche l'opera di narrativa del 20° secolo pubblicata commercialmente più costosa mai venduta".

Il libro scritto da J.K. Rowling è stato venduto per la cifra da capogiro che ha aumentato di ben sei volte il valore originale: l'asta partiva infatti da una base di 70.000 dollari per il libro uscito nel 1997, prezzo che evidentemente non ha affatto scoraggiato il collezionista che voleva a tutti i costi aggiudicarsi la rarissima edizione dell'opera che ha reso la scrittrice una delle donne più ricche e famose del mondo.

L'autrice britannica ha continuato a scrivere altri sei libri sulle avventure di Harry Potter che hanno venduto circa 500 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in 80 lingue, secondo La casa editrice statunitense Scholastic. I libri sono stati trasformati in otto film che hanno incassato 7,8 miliardi di dollari al botteghino globale.