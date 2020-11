Harry Potter - La magia del knitting: il libro sul lavoro a maglia disponibile in libreria

Da novembre è disponibile in libreria il volume Harry Potter - La magia del knitting, il libro ufficiale degli schemi per il lavoro a maglia ispirato alla saga!

Da novembre è disponibile in libreria il volume Harry Potter - La magia del knitting, il libro ufficiale degli schemi per il lavoro a maglia ispirato alla saga ideato e realizzato da Tanis Gray con le splendide fotografie di Laura Flippen.

Arriva il primo libro ufficiale per riprodurre le ambientazioni magiche dei film di Harry Potter... con ferri e gomitolo! Panini Comics presenta La magia del Knitting, un volume contenente 28 schemi per realizzare tantissimi progetti, dai maglioni fatti a mano dalla Sig.ra Weasley alle inconfondibili sciarpe delle Case di Hogwarts, con diversi gradi di difficoltà, dai più semplici ai più complicati. Questo volume, completo di progetti per peluche, oggetti per la casa, indumenti e persino copie autentiche dei costumi di scena, offre ai fan del mondo di Harry Potter un modo nuovo di vivere le atmosfere dei loro film preferiti e celebrare la loro passione attraverso la magica arte del lavoro a maglia.

Gli schemi sono integrati con tecniche per tutti i livelli, come l'avvio a intreccio, le lavorazioni stranded a più colori, il merletto, gli effetti ombra, l'imperlatura e i ferri accorciati. Per ogni progetto è indicato il livello di difficoltà e sono incluse tutte le informazioni necessarie per ricrearlo a casa. Il volume è inoltre corredato da notizie e retroscena, illustrazioni e fotografie del set, per scoprire aneddoti e curiosità sulla serie epica mentre si realizzano a maglia i progetti ispirati e ripresi direttamente dal grande schermo.