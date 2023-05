Hannah Gadsby: Something Special, su Netflix in streaming da oggi

Hannah Gadsby: Something Special, lo speciale comico di standup con protagonista l'attrice premiata agli Emmy Awards, arriva su Netflix in streaming da oggi 9 maggio 2023.

Hannah Gadsby: Something Special, lo speciale comico di standup con protagonista l'attrice premiata agli Emmy Awards, arriva su Netflix in streaming da oggi 9 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

L'attrice premiata agli Emmy e ai Peabody Hannah Gadsby torna su Netflix con un terzo speciale comico pieno di ottimismo, intitolato Something Special. Non stiamo scherzando... in questo spettacolo intelligente che mette di buon umore la comica parla di un matrimonio (il suo!), di svariati incontri traumatici con un coniglietto e di molto altro.

Ripreso alla Sydney Opera House, Something Special esordisce su Netflix in tutto il mondo il 9 maggio, dopo esser arrivata sulla piattaforma nel 2020 con Hannah Gadsby: Douglas e nel 2018 con l'apprezzatissimo Hannah Gadsby: Nanette. Alla regia Jenney Shamash, come produzione esecutiva troviamo la collaborazione di Hannah Gadsby, Jenney Shamash, Kevin Whyte e Kathleen McCarthy, mentre la società di produzione è la Guesswork Television.