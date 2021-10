Halyna Hutchins, il marito della direttrice della fotografia uccisa sul set: "Una perdita enorme"

Matt Hutchins, il marito di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia rimasta uccisa sul set di Rust per mano di Alec Baldwin, si è aperto su Twitter a proposito della morte accidentale di sua moglie: "la nostra perdita è enorme".

Matt ha pubblicato una foto della donna con suo figlio di 9 anni, Andros: "Halyna ha ispirato tutti noi con la sua passione e la sua eredità è troppo significativa per essere spiegata a parole. La nostra perdita è enorme e chiediamo che i media rispettino la privacy della mia famiglia mentre elaboriamo il nostro dolore. Ringraziamo tutti per aver condiviso immagini e storie della sua vita".

Matt ha anche condiviso alcune foto della sua famiglia su Instagram, con una didascalia che recita: "Ci manchi Halyna". In un tweet successivo, il marito della Hutchins ha chiesto a chiunque fosse alla ricerca di modi per commemorare la moglie di donare denaro ad un fondo creato dall'American Film Institute in suo onore. L'Halyna Hutchins Scholarship Fund fornirà borse di studio per le cineaste che intraprendono una carriera nel mondo cinema.

"Era una persona splendida, positiva e creativa che era assolutamente entusiasta all'idea di fare film e sfondare in questo campo", ha detto Michael Pessah, un direttore della fotografia, amico della Hutchins. Lesli Linka Glatter, presidente della Directors Guild of America, a nome dell'associazione ha dichiarato: "La Dga è incredibilmente triste nell'apprendere della tragica morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e delle serie ferite riportate dal regista membro della Dga Joel Souza, nell'incidente sul set in Nuovo Messico. Siamo in attesa di ulteriori dettagli e ci aspettiamo una indagine approfondita".