Hack My Home: molto più che ristrutturazioni, su Netflix in streaming da oggi

Hack My Home: molto più che ristrutturazioni, la nuova serie sulle rivoluzioni messe in scena nelle case di persone comuni, arriva su Netflix in streaming da oggi 7 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La nuova serie sulla ristrutturazione di case di Netflix segue famiglie meritevoli con un problema in comune: hanno bisogno di spazio, ma non vogliono cambiare casa o esaurire i propri risparmi. Per risolvere i problemi di spazio con mille trasformazioni ambiziose e geniali arriva il nostro fantastico team di esperti composto da Mikel Welch (design), Brooks Atwood (innovazione), Ati Williams (costruzione) e Jessica Banks (ingegneria).

Questi guru della ristrutturazione e del design edilizio trasformano spazi stracolmi integrando strutture creative e originali, oltre a trovare soluzioni stilistiche e pratiche che permettono di massimizzare il potenziale dello spazio disponibile del cliente fino all'ultimo centimetro. La serie è composta da otto episodi della durata di mezz'ora, in cui gli esperti - oltre a risolvere i problemi della famiglie che vanno a trovare - faranno anche delle vere e proprie scommesse su quanto spazio riusciranno ad aggiungere a ogni ambiente, per mettere alla prova la propria lungimiranza e i propri talenti.