La guerra di Gaza verrà raccontata in una serie tv: tutti i dettagli

Con l'avvicinarsi dell'anniversario del 7 ottobre, è nata la prima serie sceneggiata sul devastante attacco di Hamas in territorio israeliano.

Fox Entertainment Studios e l'israeliana yes TV stanno coproducendo One Day in October, una serie antologica in quattro parti definita "la prima rappresentazione su sceneggiatura delle storie personali emerse da quel 7 ottobre".

Creata da Oded Davidoff e Daniel Finkelman, la serie drammatica, girata in Israele, è incentrata su quattro racconti di amore, coraggio, sopravvivenza e perdita. "Dal sacrificio dei genitori, ai momenti di tormento, ai fari di speranza in mezzo al caos, ogni storia rivela verità profonde sulla "carneficina insensata di questo assalto", secondo il comunicato.

Il cast comprende Swell Ariel Or (The Beauty Queen of Jerusalem), Noa Kedar (The Malevolent Bride), Naomi Levov (Yona, On the Spectrum), Hisham Suliman (Fauda, Munich), Wael Hamdoun (Fauda), Yuval Semo (Elisha, Superdaddy), Avi Azulay (Testament: The Story of Moses), Naveh Tzur (Valley, Noble Savage) e Yael Abecassis (Shabatot VeHagim, Prisoners of War).

Riz Ahmed chiede lo stop ai bombardamenti sui civili di Gaza da parte di Israele: "Sono crimini di guerra"

Il 7 ottobre, i militanti di Hamas hanno fatto irruzione in Israele attaccando, tra l'altro, alcuni kibbutz e il Nova Music Festival, uccidendo 1194 persone e prendendone in ostaggio più di 250, di cui solo circa la metà è finora tornata e alcune sono presumibilmente morte. L'attacco è stato il catalizzatore della guerra tra Israele e Hamas, che finora ha visto la morte di circa 40.000 persone a Gaza, secondo il ministero della Sanità gestito da Hamas.

One Day in October è uno dei primi progetti di Tideline, società di Fox Entertainment Studios, che è stata lanciata all'inizio dell'anno al Sundance. L'antologia, prodotta dalla Sparks Go, società di produzione di Finkelman con sede a New York, e dalla ZOA Films, società israeliana, sarà trasmessa in ottobre su yes TV e distribuita a livello mondiale da Fox Entertainment Global.