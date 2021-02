Guenda Goria contro Francesco Baccini a Live – Non è la D’Urso

Francesco Baccini è stato ospite della trasmissione Live - Non è la D'Urso, il cantante genovese ha avuto uno scontro con Guenda Goria sulla relazione, apparentemente non vera, con Maria Teresa Ruta.

Barbara D'Urso non si è fatta sfuggire uno degli scoop usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, la conduttrice ha ospitato durante il Live - Non è la D'Urso il cantante Francesco Baccini che, secondo Maria Teresa Ruta, in tempi passati avrebbe avuto un flirt proprio con la conduttrice uscita venerdì scorso dal reality di Alfonso Signorini.

Francesco Baccini in un faccia a faccia con la Ruta aveva smentito, negando l'esistenza di una liaison in passato. La stessa versione l'ha ribadita nel salotto serale di Barbara "È l'unico caso al mondo in cui un uomo nega di esser stato con una donna!", ha detto. Precisando di essere andato da Maria Teresa solo due volte: "una volta per aiutare Guenda, ero lì per cena poi sono andato subito a casa. La seconda sera era la settimana del Festival, ma una sera, non una settimana!". La serata fu interrotta dall'arrivo a casa della persona che Maria Teresa frequentava all'epoca e con cui ha avuto un rapporto durato cinque anni. Baccini ricorda di aver lasciato la casa quasi di nascosto mentre i due discutevano animatamente.

Francesco Baccini dopo si è scontrato con Guenda Goria, come si può vedere in questo video, che aspettava dietro le quinte.

L'ex concorrente del Grande Fratello, e figlia di Maria Teresa Ruta, gli ha detto: "Mia madre ha parlato del vostro flirt, perché per lei evidentemente era questo, in maniera molto dolce. Hai lasciato un segno nel ricordo di una donna, è una cosa bella. Ma tu hai risposto in modo poco elegante". Il cantante non ha accettato questo approccio di Guenda che, secondo lui, voleva farlo passare dalla parte del torto "Io con questo mondo non c'entro niente!, se cercate la litigata io vado via", ha detto Francesco alzandosi dallo sgabello.

Subito dopo Barbara ha preso atto che tra i due non esisteva un punto d'accordo e ha terminato l'incontro lanciando la pubblicità.