Grendel: Netflix ordina la serie basata sui fumetti di Matt Wagner e svela gli attori nel cast

Deadline ha annunciato in esclusiva che Netflix ha ordinato Grendel, una serie di otto episodi basata sull'omonimo personaggio mascherato, protagonista della famosa e acclamata serie di fumetti di Matt Wagner. Inoltre, sono stati riferiti i nomi degli attori che comporranno il cast dello show, tra cui Abubakr Ali che ricoprirà il ruolo del protagonista.

I fan di Grendel hanno accolto con entusiasmo la notizia che prossimamente su Netflix arriverà una serie TV incentrata proprio sul personaggio creato da Matt Wagner. Ad interpretarlo sullo schermo sarà Abubakr Ali, che diventa così il primo attore arabo musulmano a ricoprire il ruolo principale di una serie che adatta una collana di fumetti. La serie, firmata e prodotta da Andrew Dabb, scrittore di Resident Evil e Supernatural, nasce dall'accordo che lega Netflix a Dark Horse Entertainment.

Oltre ad Ali, segnaliamo la presenza nel cast di Jaime Ray Newman (Dopesick, Un amore all'improvviso), Julian Black Antelope (The Flash, Debris), Madeline Zima (Californication, Hacks), Kevin Corrigan (Scenes from an Empty Church, The Get Down), Emma Ho (Star Trek: Strange New Worlds, The Get Down), Erik Palladino (La fantastica signora Maisel, Watchmen), Brittany Allen (What Keeps You Alive) e Andy Mientus (The Flash, Dolly Parton: Le corde del cuore).

Wagner è il produttore esecutivo della serie insieme a Mike Richardson, Keith Goldberg e Chris Tongue della Dark Horse Entertainment. Rachel Goldberg dirige i primi due episodi della serie. Dark Horse Entertainment e Netflix hanno precedentemente collaborato a The Umbrella Academy e Polar. Attualmente stanno producendo la serie animata Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles.

Wagner ha condiviso la seguente dichiarazione sull'imminente adattamento: "Non potrei essere più elettrizzato dalla saga di Grendel, una delle serie a fumetti indipendenti più longeve, finalmente tradotta in live-action per lo schermo. Sotto la guida acuta dello showrunner Andrew Dabb, il nostro incredibile team creativo, il cast stellare e la Dark Horse Entertainment hanno collaborato con Netflix per produrre questo adattamento che porterà i miei personaggi e concetti ad un pubblico completamente nuovo e fornirà emozioni e sorprese per i fan più accaniti. Sono particolarmente entusiasta di vedere Abubakr Ali dare vita al personaggio di Grendel/Hunter Rose: ha il carisma, lo stile e la vitalità che ho immaginato per il ruolo per anni".