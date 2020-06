Gregory Tyree Boyce: la causa di morte ufficiale dell'attore di Twilight

Gregory Tyree Boyce, noto per essere apparso nella saga di Twilight, è deceduto, secondo la causa di morte, per l'uso di droghe, secondo quanto ha stabilito il medico legale. L'attore era stato trovato morto insieme alla fidanzata Natalie Adepoju a Las Vegas.

Gregory Tyree Boyce era noto ai fan della saga di Twilight per aver fatto svelare la natura vampiresca del personaggio interpretato da Robert Pattinson quando, con il suo furgone, aveva cercato di investire Bella (Kristen Stewart).

John Fudenberg, il medico legale della Contea di Clark, ha dichiarato che Gregory Boyce, 30 anni, e Natalie Adepoju, 27 anni, sono morti per un'intossicazione dovuta all'uso di cocaina e fentanil e le loro morti sono state accidentali.

I corpi dei due giovani erano stati scoperti il 13 maggio, dopo che la polizia di Las Vegas era stata chiamata per aprire la porta di un appartamento in un condominio della città del Nevada. Gli agenti avevano riferito di aver trovato della polvere bianca sul comò, e inoltre nel loro rapporto scrissero che non esistevano prove che avallassero la tesi che i due potessero essere stati vittima di un omicidio. In questi ultimi mesi il Fentanil è stato la causa di numerose morti per overdose in tutti gli Stati Uniti.