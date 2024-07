Greedy People: il poliziotto di Joseph Gordon-Levitt progetta una rapina da un milione di dollari nel trailer

Il ritorno sul grande schermo di Joseph Gordon-Levitt è in divisa. L'attore interpreta un poliziotto poco ligio alla legge nel trailer di Greedy People, black comedy ambientata nella provincia americana.

Il corrotto Will (Gordon-Levitt), agente in servizio in una placida cittadina costiera, convince il collega Terry (Himesh Patel) a sottrarre un milione di dollari rinvenuto sulla scena di un crimine. Dopo che i due decidono incautamente di rubare i soldi, gli eccentrici residenti della comunità - da una mamma in dolce attesa (Lily James) a un massaggiatore (Simon Rex) passando per il proprietario di un'azienda di gamberetti (Tim Blake Nelson) - vengono attirati in una folle caccia al tesoro e testeranno fino a che punto sono disposti a spingersi per l'onnipotente dio denaro.

Il film è diretto da Potsy Ponciroli da una sceneggiatura di Mike Vukadinovich. Nel cast troviamo anche Uzo Aduba, Nina Arianda e Jim Gaffigan.

Il ritorno di Joseph Gordon-Levitt

Greedy People segna la reunion per Himesh Patel e Lily James, entrambi nel cast della romcom sui Beatles del 2019 diretta da Danny Boyle Yesterday. Nel film Patel interpretava un musicista in difficoltà che viene investito da un autobus e si risveglia in un mondo in cui i Beatles non sono mai esistiti. Il giovane sfrutta la strana situazione diventando famoso con le canzoni dei Beatles, che spaccia per proprie, e conquistando anche la donna dei suoi sogni (Lily James).

Diversa la situazione di Joseph Gordon-Levitt che, tra il 2018 e il 2020, ha preso una lunga pausa dal lavoro per dedicarsi alla famiglia. L'attore ha detto all'Hollywood Reporter che la sua priorità nella scelta dei progetti era "essere felice":

"Dopo essermi preso un po' di tempo libero, la prospettiva con cui sono tornato era semplicemente quella di volermi concentrare sull'arte e sul mestiere che amo così tanto. Naturalmente c'erano voci nella mia testa che esprimevano preoccupazione per la mia carriera. Ma sapevo che se volevo essere felice, dovevo scegliere progetti che mi avrebbero stimolato come attore e mi avrebbe davvero incuriosito e ispirato."

L'attore ha proseguito: "Sono incredibilmente grato per tutte le cose che ho potuto fare, ma non mi sono fermato perché volevo smettere di recitare o smettere di lavorare. Volevo passare del tempo con i miei figli. Ora sto trovando l'equilibrio giusto, ma mi sono preso una fantastica pausa di due anni, ed è stata la pausa più lunga mai presa dalla recitazione in tutta la mia vita da quando avevo sei anni. Ha significato molto per me e sono estremamente grato di poterlo fare. Spero di poter andare avanti per sempre."