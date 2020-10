Grant - L'eroe della guerra civile, il docu da stasera su History

In occasione delle presidenziali USA History presenta Storie Unite d'America, con Grant - L'eroe della guerra civile prodotto da Di Caprio: ecco un video in anteprima!

Avvicinandosi le elezioni presidenziali, per il mese di ottobre History proporrà Storie Unite d'America, una serie di grandi documentari che ricostruiscono alcuni passaggi cruciali della storia americana e il ruolo giocato dai suoi protagonisti: stasera su History va in onda Grant - L'eroe della guerra civile, la miniserie prodotta da Leonardo DiCaprio.

A novembre il democratico Joe Biden sfiderà Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti. Gli occhi di tutti saranno rivolti agli USA che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, rimangono sempre la nazione più importante del mondo. Cosa ha reso possibile questo primato? Una figura fondamentale nella storia statunitense è Ulysses Simpson Grant. Di umili origini, durante la sua vita deve superare una serie di prove difficilissime. Diventato capo di stato maggiore dell'esercito unionista nel momento più buio della storia americana, ossia durante la guerra di Secessione, mostra le sue capacità di grande stratega e diventa l'artefice della vittoria militare degli Stati del Nord, aiutando Lincoln a salvare l'integrità e l'unità del Paese.

Alla conclusione della guerra civile vince le elezioni presidenziali del 1868, tramite le quali diventa il diciottesimo Presidente degli Stati Uniti d'America servendo fino al 1877. Da Presidente guida il Paese attraverso le ferite non ancora rimarginate della guerra civile, avviandone la ricostruzione economica e sociale. La sua storia viene raccontata nella miniserie in tre episodi Grant - l'eroe della guerra civile, in onda da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre alle 22.40, prodotta da Leonardo DiCaprio e che alterna interviste agli esperti con ricostruzioni dal taglio cinematografico.

Ecco una clip di Grant in anteprima: