Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi e il mistero dell'ammiratore "aereo"

L'ammiratore misterioso di Tommaso Zorzi ha fatto volare un nuovo aereo sulla casa del Grande Fratello Vip 5 indicando il luogo e il giorno in cui vuole incontrare il gieffino: Napoli, 6 marzo.

In questa lunga edizione del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi ha ricevuto più di 50 aerei, ma quello di oggi sembra essere la seconda parte di un messaggio che gli è stato mandato più di un mese fa. Era il 16 gennaio quando a Zorzi arrivò un invito abbastanza inusuale: sullo striscione dell'aereo che sorvolava la casa di Cinecittà c'era scritto "Tommy - non TZ- Caffè fuori? #Unknown".

Subito Tommaso e gli altri vipponi avevano cercato di capire chi potesse essere il mittente e alla fine tutti avevano concordato: l'ammiratore sconosciuto poteva essere Mahmood, Zorzi infatti un anno prima aveva invitato con un messaggio telefonico, senza ricevere risposta, il vincitore di Sanremo a prendere un caffè, firmandosi TZ.

Oggi, come potete vedere in questo video, potrebbe essere arrivato il secondo messaggio dello stesso misterioso ammiratore. Stavolta però sullo striscione c'era scritta la data ed il luogo dell'appuntamento: "TZ 6/03 Caffè a Napoli? #Unknown".

I sette vipponi rimasti nella casa hanno iniziato a fare congetture, anche questa volta Mahmood è stato indicato come il possibile mittente. Il cantante, conoscendo l'amore di Zorzi per la città partenopea, avrebbe cercato di stupirlo in questo modo?

Come abbiamo detto si tratta solo di speculazioni, ma intanto Tommaso Zorzi ha chiesto al suo manager di preparargli il viaggio con destinazione Napoli, e Stefania Orlando e Samantha De Grenet hanno programmato il fine settimana nella città del Vesuvio per godersi l'incontro in prima fila.

Tutto questo senza sapere che spostarsi in altre regioni non è possibile, tanto meno per un appuntamento al buio.