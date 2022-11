Grande Fratello Vip 7: Patrizia Rossetti lascia la Casa per motivi di salute

Patrizia Rossetti è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 per motivi di salute. La comunicazione è stata data dai profili social del programma, la natura dei problemi fisici della conduttrice non è stata spiegata.

"Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile". Con questa nota, pubblicata su Twitter, la produzione ha informato il pubblico che l'ex volto di Rete 4 ha abbandonato la casa più spiata d'Italia.

Come si legge, Il Grande Fratello non ha dato nessun tipo di spiegazione sui problemi della Rossetti. I tempi di rientro non sono stati specificati, per questo qualsiasi supposizione in questo momento risulta inutile.

Patrizia Rossetti è tra i concorrenti finiti al televoto non eliminatorio di lunedì prossimo, la conduttrice si gioca il ruolo di preferita della casa contro Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan. Il più votato dagli spettatori sarà nominato preferito dal pubblico ed immune alle nomination della puntata del 14 novembre.