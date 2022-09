Grande Fratello Vip 7, Pamela Prati ad Antonella Fiordelisi: ''Non è colpa mia se sei trasparente''

Tra Pamela Prati ed Antonella Fiordelisi non corre buon sangue: le due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non perdono occasione per punzecchiarsi.

Tra Pamela Prati ed Antonella Fiordelisi del Grande Fratello Vip 7 è stata antipatia a prima vista ed è subito scontro: le due concorrenti, anche nella diretta della seconda puntata del reality di Canale 5, non hanno perso occasione per punzecchiarsi.

Pamela Prati ed Antonella Fiordelisi sembrano non aver trovato ancora un punto di contatto, anzi, per ora, tra le due ci sono stati solo screzi e frecciatine alquanto velenose. Anche nella diretta di ieri i telespettatori hanno potuto testare la natura molto poco idilliaca dei rapporti tra le due vippone. L'ex schermitrice rimprovera alla soubrette de Il Bagaglino di essere poco sincera nei rapporti che sta instaurando nella casa.

Ieri Alfonso Signorini ha lanciato un filmato per raccontare i primi giorni di della Prati in Casa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Tra le vippone che hanno parlato Cristina Quaranta ha detto : "Pamela sta facendo di tutto per cambiare, si sta mettendo in gioco". Elenoire Ferruzzi ha sostenuto che la Prati merita una seconda chance. Di parere opposto è la Fiordelisi: "Sta recitando", ha sostenuto con convinzione e la Prati: "Non mi ha osservata".

Antonella Fiordelisi se l'è presa con Pamela Prati anche perchè si è seduta davanti a lei, l'ex schermitrice ha giudicato l'azione una vera mancanza di rispetto. Pamela Prati non si è lasciata intimorire e, dopo aver parato il colpo, è andata a bersaglio dicendole: "Amore scusami, ma se sei trasparente mica è colpa mia".