Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli si ustiona ma le sue urla vengono censurate dalla regia

Incidente domestico nella casa del Grande Fratello Vip 7 dove Oriana Marzoli si è ustionata sedendosi sulla piastra bollente, le sue urla, dopo pochi secondi, sono state censurate dalla regia. La modella venezuelana ha iniziato a strillare per il dolore, condendo le sue grida con la parola 'mierda' ripetuta più volte. Il video ha fatto il giro dei social, anche se, fortunatamente, Oriana sembra stare bene.

La disavventura di Oriana è arrivata al pubblico grazie ai video caricati sui social dagli spettatori che seguono il Grande Fratello Vip su Mediaset Extra. La Marzoli era in sala trucco con Nikita Pelizon, mentre le due vippone si stavano aggiustando i capelli, così, mentre chiacchieravano, si è sentita la voce di NiKita dire "Attenta" e, subito dopo, sono iniziate le urla della Marzoli.

"Mierda, mierda", ha urlato la modella, mentre la Pelizon è corsa in suo aiuto. Subito dopo la regia ha silenziato la scena e ha cambiato immagine. Poco dopo, Oriana è ricomparsa sotto le telecamere del Grande Fratello con una vistosa fasciatura alla coscia.

Stasera la concorrente che arriva dal Venezuela sarà una delle protagoniste della diretta del programma. Alfonso Signorini le potrebbe chiedere del suo riavvicinamento con Daniele Del Moro. I due, dopo le litigate delle settimane passate, ora si sono riavvicinati, tanto che l'ex tronista di Uomini e Donne le ha svelato anche alcuni aspetti non troppo felici della sua vita privata, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity