Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli contro Daniele Del Moro: "Con lui ho chiuso"

Oriana Marzoli vuole mettere un punto fermo alla sua relazione, fin qui solo di amicizia, con Daniele Del Moro. L'ingresso nella casa di Martina Nasoni sembra aver influito su questa decisione della modella venezuelana. Nel frattempo Oriana ha anche rivelato il cachet dell'ex tronista.

Matteo Diamante, uno degli ospiti entrati nella casa più spiata d'Italia nella puntata di lunedì, ha chiesto ad Oriana cosa ne pensasse dell'ingresso di Martina, ex di Daniele, al Grande Fratello Vip. "Non penso che a lui piaccia lei", gli ha risposto la venezuelana. L'ex de L'isola dei famosi non è dello stesso avviso: "Si vede che c'è stato qualcosa di bello", ha detto ad Oriana, confessandogli che, avendoli visti vicino questa sua idea si è rafforzata.

Oriana però ha preso una drastica decisione: "Dal giorno della puntata ho chiuso e ho detto che per me è finita, non ci sarò più" esclama e conclude "Sono sicura della mia decisione, non torno indietro", rivela a Matteo, aggiungendo "continua a colpevolizzarmi di cose che non faccio. Se non vuole andare avanti basta, piuttosto che non mi parli più". Ma, nello stesso tempo, la modella lascia una porta aperta "Se lui torna dicendo che si fida di me e non dice più quelle frasi ci posso pensare", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Oriana Marzoli ha parlato anche del cachet di Daniele: "Ho fatto una nave spaziale, perché l'ho fatta io! Qui quella che guadagna meno, quella che prende meno di tutti sono io. Però quella che alza le montagna e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8.000 Euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello stronzo. Ma poi 8.000 Euro per cosa? Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini? Quello è uno strozo. Non mi può trattare così io non gli ho fatto nulla. I dubbi e i suoi pensieri sai dove se li deve mettere?". La regia ha questo punto ha abbassato il volume del microfono di Oriana.