Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi: "sei falsa

Antonella Fiordelisi è ai ferri corti anche con Oriana Marzoli, con cui in realtà non è mai scoppiato l'amore tra le due coinquiline del Grande Fratello Vip 7. La modella venezuelana accusa la sua coinquilina di falsità, secondo Oriana, tutti i comportamenti della schermitrice, sono finalizzati ad ottenere più spazio durante la diretta del programma.

Questo cast del Grande Fratello Vip, molto più che negli anni passati, è interessato alle clip, la frase "Non te la do la clip", viene ripetuta decine di volte nella casa, durante qualsiasi discussione, anche in quella tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Alla base della discussione c'è la possibilità che Antonella ed Edoardo Donnamaria, dopo aver litigato, per l'ennesima volta, stanotte non dormano insieme, e la Fiordelisi vorrebbe tornare nel posto che occupava tre settimane fa.

"Antonella vuole il letto stanotte", dice Oriana a Sarah Altobello, "O fa pace col ragazzo o dorme con Milena", le risponde l'influencer. Secondo la modella, quella di Antonella è una provocazione: "Pensa che Edoardo scherzi con me per dar fastidio a lei, ma io ho questo rapporto con lui dal primo giorno".

Poco dopo, in cucina, Antonella affronta l'argomento letto con Nikita Pelizon, ma Oriana, che sta nei paraggi, ascolta e ribadisce che nel letto ormai ci dorme lei e non ha nessuna intenzione a cederglielo. "Ci sono stati dei problemi e quello resta sempre il mio letto", replica Antonella. Oriana ribadisce che ormai in quel letto dormono da settimane lei e Sarah e non hanno intenzione di spostarsi.

A questo punto scatta la fatidica frase, Antonella, con tono teatrale si allontana dicendo: "Non te la do la clip". Le due si scontrano nuovamente in zona beauty, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, Antonella continua a credere che Oriana abbia delle mire sul suo ragazzo. La lite, per fortuna, questa volta dura poco, tanto la clip è sabato prossimo è sta ampiamente guadagnata.