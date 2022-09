Grande Fratello Vip 7: ecco i nominati della terza puntata

La terza puntata del Grande Fratello Vip 7 si è conclusa con le nomination: alla fine sono sei i concorrenti che saranno sottoposti al giudizio del televoto. Ma i vipponi non sanno che, il pubblico da casa sta votando per regalargli l'immunità

Il Grande Fratello Vip 7 inizia a fare sul serio con le nomination che, per la prima volta, coinvolgono tutti i concorrenti, ad eccezione di Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti che, avendo votato per le politiche a Milano, sono in quarantena.

Come nella puntata di giovedì' scorso le donne sono state chiamate a nominare le donne, e gli uomini hanno dovuto scegliere un uomo da mandare al televoto. Anche ieri sera il voto delle donne è stato palese, per questo le concorrenti sono andate nella Super Led, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Si inizia Sara che Nomina Nikita: "è l'unica che non mi è venuta vicino sapendo che io sono anche altro oltre a quello che è stato mostrato", Nikita è stata votata anche da Antonella. Pamela sceglie Antonella: "Per la sua classe, la sua eleganza e la sua finezza" dice con molta ironia.

"Io nomino Giaele, non mi piacciono i pregiudizi e non mi aspettavo tutto quel veleno. Te lo dico in faccia: penso che tu sia innamorata sì, ma del suo conto in banca" dichiara Ginevra, anche Carolina vota Giaele.

È la volta di Elenoire, che fa il nome di Gegia: "Credo che lei sia affaticata e non adatta a questo gioco". "Troppe volte è troppo istintiva" spiega invece Giaele facendo il nome di Antonella, così come Cristina, Wilma e Gegia. Nikita nomina Sara, in quanto vorrebbe vedere da lei una maggiore solidarietà femminile, "sta sempre nello stesso gruppetto".

Gli uomini votano nel segreto del confessionale, Giovanni Ciacci nomina Marco Bellavia, lo stesso fa George Ciupilan dicendo: "A volte lo vedo un po' costruito". Marco riceve anche i voti di Edoardo, Daniele e Amaurys.

Antonino Spinalbese, nomina Edoardo così come Luca che dice: "Non sono riuscito ad inquadrarlo". Attilio fa il nome di Luca: "Così si ricongiungerebbe con la sua amata". Marco sceglie di nominare Daniele, così come Charlie.

I nominati per l'immunità sono Marco, Daniele, Edoardo, Antonella, Nikita e Giael.