Grande Fratello Vip 7: Marco Bellavia torna e si confronta con Pamela Prati e gli altri concorrenti

Marco Bellavia è tornato al Grande Fratello Vip 7: l'ex concorrente ha incontrato Pamela Prati e si è confrontato con gli ex coinquilini. Il conduttore ha rinfacciato alla maggior parte di loro la mancanza di empatia avuta nei suoi confronti durante il suo crollo nervoso.

Finalmente Marco Bellavia ha rimesso piede nello studio del Grande Fratello Vip 7, un segnale della sua definitiva ripresa dopo la crisi depressiva che lo ha costretto a lasciare la casa più spiata d'Italia. Accolto dagli applausi del pubblico e l'abbraccio di Alfonso Signorini, Marco si è commosso vedendo la clip riassuntiva del suo breve percorso nella casa dove, turbato dalla mancanza di punti di riferimento, non è riuscito ad adattarsi e alla fine il forte stress accumulato l'ha costretto ad uscire.

Dopo aver parlato con gli ex concorrenti in studio, Bellavia ha incontrato Pamela Prati, per la quale non ha nascosto di nutrire una grande simpatia, e forse qualcosa di più. "Tutte le cose che ho fatto erano autentiche, quando ti ho preso in braccio e volevo baciarti, era perché volevo farlo davvero. Io avrei voluto tanto che potesse essere una cosa bellissima tra noi", ha affermato. Pamela ha detto che Marco le manca molto "Ho il cuore che mi scoppia", promettendo di abbracciarlo appena uscirà dalla casa.

Più tardi, Alfonso Signorini ha accompagnato Marco Bellavia nel giardino del Grande Fratello Vip, ad aspettarlo i suoi ex coinquilini tutti freezati. Marco, pacato ma fermo, li ha accusati di avergliene dette di tutti colori alle spalle, cose che ha appreso solo quando è tornato a casa. "Era dalla prima edizione del Grande Fratello che volevo entrare in questo gioco, finalmente ci sono riuscito ed adesso sono fuori e voi siete ancora qui".

"Forse sono un po' presuntuoso, ma penso di aver vinto la mia personale gara del Grande Fratello" ha aggiunto "Ho trovato tanta gente che mi vuole bene, tanta solidarietà, quella che mi è mancata qua dentro", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity