Grande Fratello Vip 7 Luca Onestini su Nikita Pelizon: "La mia pazienza ha raggiunto il limite"

Anche oggi il Grande Fratello Vip 7 ha scritto un nuovo capitolo della storia tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Da settimane i due si accusano a vicenda di falsità. Oggi i fan, attraverso un aereo, hanno consigliato ad Oriana Marzoli di allontanarsi da Luca Onestini, e la modella trevigiana ha colto la palla al balzo per capire cosa stava succedendo.

Sullo striscione volato sul loft di Cinecittà, c'era l'invito ad Oriana a fidarsi solo di Daniele Del Moro ed allontanarsi da Luca Onestini. "Luca ti vediamo" era scritto in inglese. Il messaggio ha suscitato molta curiosità in NIkita, mentre la modella venezuelana, ha ringraziato sottolineando che Luca resta un suo buon amico. "Grazie, però continuo a volere bene al mio amico", ha urlato al cielo.

Dopo aver letto il messaggio aereo ricevuto da Oriana Marzoli, Nikita ha parlato dei suoi dubbi con Antonella Fiordelisi. Secondo la modella trevigiana, il messaggio dei fan di Oriana significa che Luca ha detto a lei e Nikita le stesse cose. "Come se avesse detto le stesse cose anche a lei", ha rivelato alla spadista. Raggiunte da Oriana in zona trucco, Nikita ha ribadito il suo concetto "È strano, a me sono arrivati degli aerei con messaggi simili. Mi spronavano a fidarmi di Daniele ed allontanarmi da Luca". "Forse è qualcosa che hanno visto e sentito. Forse Onestini ha detto le stesse cose anche a te. Sto provando a collegare i puntini", ha concluso la Pelizon.

L'interpretazione che dà Oriana al suo aereo è diversa: "Secondo me è vai verso Daniele, approfondisci il rapporto con lui e non scherzare con Luca". Dopo aver parlato con Nikita, Oriana riporta la conversazione ad Onestini: "Ti arriva l'aereo e subito dice che è strano" replica Luca.

"Ho la mia testa, tu sei mio amico e continuerò a essere tua amica. Mi hai dimostrato tantissimo, quindi non ho bisogno di niente", ribadisce Oriana. Alla conversazione assistono, loro malgrado, anche altri coinquilini. Nicole Murgia afferma che Nikita è rimasta scottata dalla loro rottura. Giaele De Donà ribatte che, a questo punto, il problema è della modella che deve farsi passare la cotta.

"La mia pazienza ha un limite" afferma Luca Onestini. "Come faccio a fare un discorso serio con una che si inventa le cose? Ci vuole un testimone oculare". Luca non è l'unico ad aver quasi perso la pazienza. "Noi che male abbiamo fatto per sentirci raccontare questa storia cento volte?", chiede Attilio Romita, esausto di sentire sempre gli stessi discorsi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.