Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini "Ecco come è finita la storia con Ivana Mrazova"

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 7 ha raccontato la fine della storia con Ivana Mrazova. Pochi giorni fa, Simone Riva, 'agente della modella di origini ceca ha detto che i due nutrono ancora un grande affetto l'uno dell'altro, accendendo le speranze dei fan della coppia formatasi al Grande Fratello Vip 2017, condotto da Ilary Blasi.

Luca Onestini e Ivana Mrazovasi sono lasciati ad Agosto 2021, l'annuncio lo diede l'attuale gieffino sul suo profilo Instagram dove scrisse: "Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò con il sorriso. Però a volte le cose semplicemente prima cambiano e poi finiscono. C'abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono diversi. La stima rimane, il bene anche, vi voglio bene".

Al Grande Fratello, parlando con George Ciupilan e Antonella Fiordelisi, il concorrente ha raccontato i principali motivi della fine della relazione con Ivana: "C'è stato un periodo molto difficile sia per me che per lei e non siamo riusciti a venirne fuori". Luca ha spiegato le circostanze che hanno interferito nella loro storia d'amore: "Io ho perso mia nonna, lei ha perso suo papà", i dolori causati da queste perdite hanno inciso sul rapporto. Tutto questo è successo quando Onestini e la sua fidanzata erano chiusi in casa per l'emergenza sanitaria:"Ho passato un periodo di impotenza a sapere di poter andare da lei in un periodo in cui era devastata".

Il racconto di Luca Onestini ai suoi coinquilini è andato avanti: "Abbiamo messo insieme un sacco di cose e abbiamo attraversato un periodo difficilissimo entrambi, ma non siamo riusciti a superarlo". Alla fine la modella ha preferito lasciarlo inviandogli un messaggio sul cellulare. "Sono sicuro che siamo stati malissimo entrambi, abbiamo fallito e perso entrambi", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Alla fine del racconto Luca Onestini ha confessato che quella con Ivana Mrazova "È stata la storia più importante della mia vita e la ricordo ancora con il sorriso".