Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini e Nikita Pelizon: nuovo confronto post puntata

Luca Onestini e Nikita Pelizon sono stati al centro di una nuova discussione. Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip 7, i due si sono affrontati in un ennesimo faccia a faccia che non ha portato a nessun avvicinamento, anzi la distanza tra loro sembra ormai incolmabile.

Durante la diretta del 23 gennaio del Grande Fratello Vip 7, sono state fatte vedere le scene di venerdì sera, quando Nikita ha invitato Antonella Fiordelisi, Attilio Romita e Luca Onestini alla cena brasiliana che aveva vinto. Nelle intenzioni della modella, doveva essere un ramoscello di ulivo verso l'ex Mister Italia, da questo punto di vista la cena è stato un fallimento.

Ieri sera, per la prima volta, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Nikita dice ad Antonella che Luca si è strusciato con lei. Onestini si dice sconvolto da queste false affermazioni. Nikita chiede conforto a Charlie Gnocchi che avrebbe assistito alla scena. Il fratello di Gene, presente in studio, ha negato tutto.

Dopo la puntata i due si sono di nuovo scontrati, Onestini ha detto a Nikita "Ormai ti è cascata la maschera, che ti è cascato tutto". "Mi hai tenuto la mano un'ora è mezza!", ha riabbattuto la Pelizon. "La mano te l'ho tenuta ma tutte le altre schifezze che hai detto mi fanno vomitare - ha affermato Onestini C'erano 25 persone e nessuno ha visto niente". Luca le ricorda le parole di Charlie: "Hai chiamato in causa un testimone che era in studio e dicono è vero Charlie? Ha detto no".

Nikita ha ribadito che le sue affermazioni sono tutte vere. "Risvegliati", le ha risposto Onestini. "Si tratta di consapevolezza", ha replicato Nikita, che poi ha lasciato la stanza con Luca che le ha detto: "Scappa, che ti devo dire", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.