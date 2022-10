Grande Fratello Vip 7:" Io e Luca Salatino siamo stati insieme" dice la trans Noemi Blonde"

Luca Salatino del Grande Fratello Vip 7 sarebbe andato a letto con con ragazze transessuali. La rivelazione, tutta da verificare, arriva da Noemi Blonde, ragazza trans che afferma di essere in possesso di un video girato con il concorrente del reality.

Nell'ultima punta del Grande Fratello Vip 7 Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi sono stati protagonisti di un faccia a faccia moderato da Alfonso Signorini, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Elenoire ha sostenuto che Luca l'abbia in qualche modo illusa, facendole credere che tra loro potesse nascere qualcosa. L'ex tronista, fa parte sua, ha affermato di essere innamorato della sua ragazza alla quale è fedelissimo.

All'indomani di questo confronto Noemi Blonde, attraverso l'opinionista Amedeo Venza, ha rivelato che Luca è andato a letto con altre donne transessuali, compresa la stesa Noemi. A dir del vero, Luca non ha mai detto di non ricambiare i sentimenti di Elenoire Ferruzzi perchè la donna è transessuale, ma semplicemente perchè innamorato della sua Soraia. Ma si sa che quando si entra nella casa di Cinecittà tutti sono pronti a tirare gli scheletri dall'armadio.

Noemi Blonde, prima nelle sue storie di Instagram ha scritto: "Tranquilla Elenoire c'è speranza anche per te. Magari non nella casa, ma al di fuori... chissà". Poi ne ha parlato con Amedeo Venza che ha riportato fedelmente la loro conversazione.

Noemi, un nome che ritorna spesso in questo periodo nelle notizie di gossip, ha detto: "Luca è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato. Riservato quando si parla di sé stesso. Lo conosco da dieci anni. Ci siamo visti tante volte. Proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire. Dire che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze, invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del pregiudizio altrui

La ragazza rivela anche l'esistenza di un video che testimonea il loro incontro: "Purtroppo, il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo, non sono qui per sputtanare nessuno, né sono in cerca di visibilità. Mi dá ai nervi vedere una persona come Luca fare delle esternazioni ad Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Vorrei dirgli una cosa: Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero. Non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente, sempre".