Grande Fratello Vip 7, Ginevra Lamborghini contro Giaele De Donà: "Hai sparato veleno, non me l'aspettavo"

A Ginevra Lamborghini non è piaciuto il comportamento di Giaele De Donà dopo alcune clip mostrate nella terza diretta del Grande Fratello Vip 7. La sorella di Elettra ha scoperto che alcune coinquiline hanno parlato, male di lei, tra queste anche l'ex concorrente di Ti spedisco in convento.

Non tutti i rapporti che si stabiliscono all'interno del Grande Fratello Vip 7 resistono, l'amicizia tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà sembra già essere svanita. Alfonso Signorini ha mostrato alla rampolla della ricca famiglia di imprenditori una serie di clip in cui alcune donne della casa sparlavano di lei. La Lamborghini quindi ha sentito Giaele dire: "Secondo me non ce la racconta giusta", riferendosi alla rottura con Elettra.

Le critiche non riguardano soltanto le sue vicende familiari, Elenoire ha avuto da ridire sul suo modo di relazionarsi con i maschi della casa: "Una donna ha delle remore a giocare in quel modo" e Sara Manfuso: "Il suo modo di scherzare può arrivare in maniera poco gradevole".

Dopo aver visto le clip, Ginevra si è rivolta a Giaele "Hai sparato del veleno che non mi aspettavo" e poi ad Elenoire: "Io sono un po' esibizionista, non lo nego. Mi piace il mio corpo e non lo nascondo, mi piace anche molto scherzare". Gaele ha spiegato che: "Prima di entrare, lei lo sa, ho ricevuto una chiamata con una amica in comune che ho con Elettra e mi sono state dette delle cose non belle su Ginevra. Mi è stato detto di starle lontana, quando sono entrata avevo una sorta di barriera, però ho deciso di andarle a parlare. Non l'ho fatto con cattive intenzioni".

Ginevra Lamborghini domenica ha compito 30 anni, il padre le ha fatto gli auguri attraverso un filmato che ha potuto vedere ed ascoltare nella Mystery Room, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. L'imprenditore le ha detto: "Sono arrivati, sei molto brava, sei una donna colta, brillante, te ne faccio un altro di augurio, spero che tu possa trovare un equilibrio con tua sorella e dirvi tutto quello che non siete riusciti a dirvi in questi anni, e questo è l'augurio più grande che io possa mandarti, che vale più di un mazzo di fiori o di una torta con le candeline". Ginevra ed Elettra Lamborghini non si parlano da due anni e la cantante le ha anche mandato una diffida, impedendole di riferirsi a lei nella casa di Cinecittà.