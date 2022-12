Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà su Antonella Fiordelisi "Dopo questa con lei taglio”

La ventesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha portato ad una rottura, forse definitiva, del rapporto tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi. L'ex concorrente di Ti spedisco in convento ha detto di essere stanca delle prese di posizioni della schermitrice, il confronto in puntata è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Ieri, durante un confronto tra Micol Incorvaia e Antonella, Giale averebbe dato voce ai pensieri della casa dicendo che molti concorrenti pensano che la coppia formata da Edoardo Donnamaria e la Fiordelisi non reggerà, questo perchè, molto spesso, discutono per stupidaggini: "Cosa faranno quanto si troveranno ad affrontare cose più serie?", si è chiesta l'influencer. Queste parole hanno fatto nascere una discussione, continuata anche quando la linea è tornata allo studio.

Dopo la puntata, Giaele, parlando con Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, ha detto di voler chiudere i rapporti con la schermitrice: "Secondo me sta esagerando", ha affermato Oriana, riferendosi alla reazione di Antonella in puntata. "Dopo questa discussione con lei taglio" ha spiegato Giaele, stanca delle accuse di Antonella: "Abbiamo anche chiarito, me ne ha detto di ogni e ora mi dice che sono falsa".

Secondo Edoardo Tavassi, i miglioramenti di Antonella, sottolineati da Sonia Bruganelli, sono merito suo e dell'altro Edoardo, che le hanno consigliato di contare fino a dieci prima di discutere con gli altri. Tavassi poi, rivolgendosi a Giale, le spiega: "Non c'è bisogno di dover chiarire ogni volta", sostenendo che nella Casa si può convivere anche senza andare d'accordo.

Attilio Romita si aggiunge alla conversazione per dare man forte a Giale, chiedendosi perchè Antonella si risente dal fatto che le coinquiline della casa si schierino sempre contro di lei. "Si facesse due domande", le risponde Giaele De Donà. "Tu sei più capace di assorbire i colpi", le dice l'ex mezzobusto Rai, riferendosi agli attacchi subiti in passato dalla modella di Conegliano Veneto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity