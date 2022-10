Grande Fratello Vip 7, Gegia: "Sono fidanzata con Mehmet" ma il ragazzo turco non la conosce

Gegia nella diretta del 29 settembre del Grande Fratello Vip 7 ha rivelato il nome del suo fidanzato: Mehmet è un ragazzo turco più giovane di lei di 20 anni che ha incontrato solo una volta all'aeroporto.

Al Grande Fratello Vip 7 si sente odore di Mark Caltagirone, questa volta al centro di un improbabile fidanzamento è Gegia. La comica ha raccontato di aver passato molto tempo da sola, dopo la fine dell'ultima relazione, circa undici anni. Gegia ha detto che pensava di aver chiuso con gli uomini fin quando non ha visto Mehmet all'aeroporto di Istanbul mentre stava andando a Dubai: "Stavo parlando con la barista e non riuscivo a farmi capire. A un certo punto mi viene in auìiuto questo ragazzo turco. Mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando. Mi si è svegliato tutto all'improvviso dopo 11 anni. L'ho ringraziato in inglese e poi lui si è seduto a bere una birra".

Mehmet, accortosi che Gegia stava sola, l'ha invitata a sedersi con lui, così ha scoperto che il turco ha 43 anni, lei 63, poi "Mi ha detto che ero molto bella e ci siamo aggiunti su Facebook". Da quel giorno i due si sono visti solo tramite videochiamate, ma Gegia garantisce per lui: "È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l'amore. Lavora tante ore al giorno e ogni mattina mi scrive 'Buongiorno, amore mio"' Credo che sia un ragazzo sincero e sono molto innamorata. Mi ha detto che sta divorziando da una donna olandese e che il suo è un brutto divorzio", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Giulia Salemi, che cura lo spazio social del programma, però getta un'ombra si questa relazione: "Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato". Pamela Prati, che di queste storie se ne intende, ha detto: "Voglio solo consigliare a Gegia di non illudersi".