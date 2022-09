Grande Fratello Vip 7, Flavio Briatore nega il flirt con Giaele De Donà

Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 7 ha detto di avere avuto un flirt con Flavio Briatore, ma l'imprenditore non la conosce. L'ex concorrente di Ti spedisco in convento ne aveva parlato nel suo primo giorno da partecipantee del Grande Fratello Vip 7.

Nella sua clip di presentazione, Giaele aveva detto tra l'altro: "Sono stata al centro di qualche gossip, come con Briatore. Mi hanno anche paragonato ad Elisabetta Gregoraci", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Il settimanale Chi, ha deciso di approfondire l'argomento e ha contatto l'imprenditore per vederci chiaro.

Alla domanda sul flirt rivelato da Sofia Giaele De Donà, Briatore ha risposto: "Sofia, chi?", dando chiaramente ad intendere che anche lui, come tanti spettatori, non conosceva l'ex concorrente di Ti spedisco in convento prima che iniziasse la sua avventura nel reality di Canale 5. Flavio e Giaele probabilmente si conoscono, ci sono anche foto che li ritraggono vicini, ma l'imprenditore nei suoi locali si relaziona con tante persone, ma questo non significa avere dei flirt con tutti loro.

Giaele De Donà, nella clip do presentazione, riferendosi alla Gregoraci e alla presunta somiglianza, aveva aggiunto: "Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe. Troppo brutta?", sostenendo in un secondo momento che la sua voleva essere solo una provocazione.