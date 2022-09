Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi rivela il segreto delle sue unghie

Elenoire Ferruzzi sui social è conosciuta sia per i suo i video impertinenti che per la lunghezza delle sue unghie: al Grande Fratello Vip 7 l'influencer ha rivelato il segreto dei suoi 'artigli' e come fa a tenerli così lunghi. Il reality è iniziato ieri 19 settembre, nella casa più spiata d'Italia sono entrati solo una parte dei vipponi, gli altri entreranno giovedì 22 settembre.

Tra i tanti Vip conosciuti ieri sera al Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi è uno dei personaggi che ha attirato subito l'attenzione del pubblico della televisione generalista che, ha differenza di chi frequenta i social, poco sapeva di lei. L'influencer ha iniziato a raccontare piccoli dettagli della sua vita, accennando al processo di transizione e all'intervento a cui si è sottoposta, durato circa tredici ore.

Senza dubbio una caratteristica di Elenoire Ferruzzi sono le unghie, sempre smaltate di rosso e lunghe, anzi lunghissime, più di 20 centimetri. In altre occasioni la vippona ha raccontato che hanno una base di resina, ieri, parlando con Pamela Prati, come riporta Biccy, ha confermato che sono le sue, spiegando alla soubrette: "Le faccio con la resina, l'acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Diventa un problema per fare il ritocco, a casa ogni due settimane devo ritoccarle, devo chiedere come posso farlo qui dentro".

Le unghie, ha spiegato a Charlie Gnocchi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity sono anche il suo biglietto da visita: "io ho sempre creduto in me stessa" ha detto "ho portato avanti sempre quella che io ho voluto essere, sia interiormente che esteriormente".

Elenoire Ferruzzi parlando con i suoi coinquilini ha detto che molti si fermano al primo step della sua conoscenza, giudicandola solo esteriormente e questo le ha precluso molte strade, anche nella vita lavorativa: "ho subito molta discriminazione, non solo per la mia condizione sessuale ma anche per la mia immagine ricercata", ha raccontato ai suoi coinquilini.