Grande Fratello Vip 7: Edoardo Tavassi a Oriana: "Se non ti fidanzi di te qui non si parla"

Edoardo Tavassi a Oriana Marzoli sono due animali da reality e la lite di oggi al Grande Fratello Vip 7 lo ha dimostrato. I due concorrenti si sono lanciate accuse reciproche, insultandosi e urlandosi contro, tutto nei limiti del consentito, nuova linfa per gli amanti del trash.

Negli ultimi giorni Oriana Marzoli si è coalizzata con Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia che invece ha legato con Edoardo Tavassi. La premessa è d'obbligo per capire le dinamiche della lite che si è scatenata oggi pomeriggio nella casa più spiata d'Italia. Il videomaker ritiene che Oriana non vuole un riavvicinamento tra la Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria e Antonella, attuale ragazza del volto di Forum, questi altri dati servono per rendere la matassa ancora più ingarbugliata e l'atmosfera nella casa ancora più calda.

Edoardo Tavassi, inoltre, accusa Oriana di essere entrata nella casa alla ricerca di una storia, come ha già fatto in altri reality show a cui ha partecipato. "Quando sei entrata avevo quattro uomini a disposizione - hai puntato il dito e scelto quello con gli addominali migliori", ha detto Tavassi e Oriana ha replicato. "Io posso e tu no, mi dispiace".

Il fratello di Guendalina, buon sangue non mente, ha accettato la sfida verbale "Preferisco essere brutto e intelligente, tesoro. Preferisco essere brutto, antipatico e intelligente che essere te. Per esporti devi fidanzarti con un uomo qui dentro, sennò chi ti ca*a. O ti fidanzi o qui di te non si parla".

Tavassi, una volta lasciato il 'ring', è andato in giardino dove lo ha raggiunto Antonella "Quella non mi frega ormai l'ho smascherata - ha affermato Edoardo - Mi ha detto che lei può e che io sono brutto e non posso trovarmi una donna. Questa è la conferma che si basa solo sull'aspetto estetico, non laringrazierò mai abbastanza per avermi detto quella frase perchè ora so come è fatta", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.