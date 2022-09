Grande Fratello Vip 7: Antonino Spinalbese sulla figlia Luna Marì: "Per me c’è solo lei"

Antonino Spinalbese, durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 7, ha condiviso le sue emozioni dopo la nascita della figlia Luna Marì. L'hair stylist ha spiegato anche come sono i rapporti con Belen Rodriguez, sua ex compagna e mamma della piccola che condividono.

Antonino Spinalbese e la modella argentina hanno avuto la figlia il 12 luglio 2021, la loro relazione, iniziata nel 2020, è naufragata pochi mesi dopo la nascita della piccola, anche perchè "Io non c'entravo nulla nella sua vita e lei non c'entrava nulla nella mia", ha raccontato pochi giorni fa a Charlie Gnocchi.

Ieri Alfonso Signorini gli ha chiesto di raccontargli le emozioni vissute quando è nata la figlia, Antonino ha assistito al parto. "Mi sono cedute le gambe per l'emozione" dice, raccontando di quando ha stretto Luna Marì per la prima volta tra le sue braccia. Poi ha rivelato di essersi spaventato: "Prché aveva avuto dei problemini di respirazione, l'ho capito più in là di essere diventato padre. Quando l'abbiamo portata a casa sono stato 6-7 ore sul divano, con la copertina azzurra, lei era stupenda, parlandone forse sminuirei la cosa".

Sempre riferendosi alla figlia, il gieffino ha detto: "Io credo di non riuscire a gestire un altro amore perché sono completamente invaghito di mia figlia, voglio vivere dei momenti stupendi con lei come io non ho potuto fare con mia madre e con mio padre", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

I rapporti con Belen, ora sono migliorati, anche per merito di Luna Marì: "È la madre di mia figlia. Le cose non sono andate ma grazie a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore", ha spiegato Antonino Spinalbese