Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese contro Luca Onestini: "Si è avvicinato a Nikita per interesse"

Antonino Spinalbese è sicuro di aver smascherato Luca Onestini: per l'hair stylist, l'ex Mister Italia, si è avvicinato a Nikita Pelizon e George Ciupilan solo per strategia. I due, infatti, sono tra i concorrenti più amati dal pubblico del Grande Fratello Vip 7, cosa che Luca sa bene, essendo entrato solo da poche settimane.

Il difficile rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, che ha monopolizzato l'attenzione degli spettatori in questa settimana, è al centro delle discussioni degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Tra coloro che pensano di aver scoperto il gioco di Luca Onestini ci sono Antonino Spinalbese e Davide Donade, quest'ultimo, ex tronista i Uomini e Donne, è uno degli ultimi concorrenti ad aver attraversato la porta rossa.

Antonino è convinto che Luca, entrato nella casa a reality iniziato, sa bene le preferenze del pubblico e per questo, appena messo piede nella Casa, si è avvicinato a Nikita Pelizon e George Ciupilan. "Io non sono scemo" ha detto Antonino a Davide "Se uno entra qua dentro e si avvicina a Nikita e George. Avere un rapporto con George è difficile. Lui lo ha stressato da quando è entrato. Alla fine a lui, che è talmente buono, queste attenzioni fanno piacere".

Anche Davide concorda con Antonino "Lo fa perché sa cosa pensa il pubblico fuori". Donade ha aggiunto: "Di lui non mi fido, dice le stesse frasi con tutti. La storia della torre che ha ripetuto in puntata l'ha detta tante volte". L'ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto che, ad oggi, a Luca Onestini non confiderebbe nulla, sceglierebbe altri interlocutori, anche se ci ha parlato di meno. Davide ha fatto il nome di Andrea Maestrelli, Patrizia Rossetti e Nicole Murgia, come possibili depositari dei suoi segreti. Davide, da questa stretta lista, ha escluso anche Antonino, con cui stava parlando.

Davide Donade ha sottolineato un altro aspetto di Luca che non gli piace: "Lui ha cercato di portarsi dalla sua i nuovi. Ed in un certo senso ci stava riuscendo. Poi, più volte ho visto che in diverse occasioni ripete sempre le stesse cose".

Antonino Spinalbese ne ha parlato anche con Wilma Goich: "Uno gioca come vuole, ma ho avvertito qualcosa quando è entrato. È andato subito da Nikita e da George. Se lo sapevamo noi che erano i più forti, figurati lui", ha detto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.