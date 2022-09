Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della terza puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 7 torna in onda stasera su Canale 5 alle 21:30. Siamo alla terza puntata del reality e già iniziano i primi screzi tra i concorrenti. Ma stasera alcuni vipponi dovranno vedersela con persone che vogliono confrontarsi con loro, qualcosa che hanno detto non è stata gradita da chi vive fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Oggi, 26 settembre, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che anche in questa edizione avrà due appuntamenti settimanali. Grazie alle anticipazioni che Alfonso Signorini ha dato nella clip caricata su Mediaset Infinity sappiamo che questa settimana l'attenzione del pubblico è stata catalizzata dai malumori di Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Inizialmente, i due concorrenti sembravano aver instaurato un buon rapporto, che presto, però è finito con il precipitare. Elenoire ha manifestato interesse per Luca e il VIP ha subito avvertito pressione.

Questa sera, la fidanzata di Luca, Soraia, interverrà per un confronto con i due concorrenti. Inoltre Giucas Casella ritornerà nella Casa, non come concorrente, ma per dire la sua su alcune affermazioni di Attilio Romita, che lo ha definito "Vecchio Bavoso".

Ancora, i racconti di Giaele De Donà sul proprio matrimonio 'aperto' hanno movimentato un po' le acque del loft di Cinecittà. I vip sono divisi tra chi è pro e chi contro un rapporto di coppia aperto. Infine ci sarà una sorpresa anche per Ginevra Lamborghini, che incontrerà una persona a lei molto vicina.