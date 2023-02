Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 9 febbraio: Attilio Romita accusa Edoardo Tavassi

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 9 febbraio 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella trentaduesima serata del reality non è prevista nessuna eliminazione. Edoardo Tavassi si è messo contro sia Antonella Fiordelisi che Attilio Romita, Nicole Murgia incontrerà suo padre.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 che torna con il suo appuntamento bisettimanale, andandosi a scontrare con la terza serata di Sanremo 2022. Questa sera si parlerà dell'ingresso degli ex che ha stravolto ancora una volta gli equilibri della Casa più spiata d'Italia: da un lato la loro presenza ha scatenato invidie e gelosie, dall'altro ha contribuito a consolidare le alleanze che si erano create.

In particolare, Attilio Romita è in collera con Edoardo Tavassi, a causa delle Nomination di lunedì. Tavassi, ha anche litigato con Antonella Fiordelisi che per lui è diventata un fantasma.

Non mancherà una sorpresa speciale per Nicole Murgia che avrà la possibilità di incontrare il papà. Edoardo Donnamaria ed Antonella sono di nuovo in crisi, come ha anticipato Alfonso Signorini nella caricata su Mediaset Infinity

In Nomination non eliminatoria: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Edoardo Donnmaria, Luca Onestini e Sarah Altobello. Il preferito del pubblico manderà uno degli altri quattro al televoto eliminatorio di lunedì prossimo