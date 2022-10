Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 3 ottobre

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Siamo al quinto appuntamento del reality dove Alfonso Signorini affronterà l'uscita di Marco Bellavia e la rivolta degli spettatori contro i concorrenti.

Della puntata del 3 ottobre, sappiamo, grazie alle anticipazioni che Alfonso Signorini ha dato nella clip caricata su Mediaset Infinity, che stasera si parlerà dell'uscita dalla casa del Grande Fratello di Marco Bellavia. In fase di presentazione il conduttore ha detto: "Avremo modo di parlarne con i concorrenti, che hanno reagito in modo per noi inatteso e in modo assolutamente condannabile, mostrando un'avidità, una mancanza totale di empatia, di solidarietà. Nessuno ha allungato una mano a Marco, nonostante lui avesse chiesto pubblicamente un aiuto"

Alfonso Signorini ha anche ricordato il caso di Daniele Bossari: "La Casa può essere a volte una cura in un momento down della propria vita. La storia per esempio di Pamela Prati, quest'anno lo dimostra, che è una donna molto più risolta. La storia di Daniele Bossari anche lo ha dimostrato, che ha trovato nella Casa del Gf Vip una nuova linfa vitale. Però a volte la Casa acuisce anche i problemi".

Il televoto è stato annullato proprio per l'auto-elimimazione di Bellavia.