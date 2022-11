Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 3 novembre

Stasera novembre su Canale 5 alle 21:30 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 3 novembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo al quattordicesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera uno dei concorrenti sarà eliminato in via definitiva dal programma.

Della puntata di stasera, grazie alle anticipazioni, sappiamo che gli equilibri della casa saranno rivoluzionati per l'ingresso di sei nuovi concorrenti, come ha anticipato Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity. Ecco i loro nomi Luca Onestini, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Sarah Altobello.

Una delle concorrenti, Micol Incorvaia, è una ex di Edoardo Donnamaria, Alfonso Signorini si aspetta la reazione di Antonella Fiordelisi sperando, magari, in un nuovo triangolo su cui incentrare l'appuntamento in prima serata.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera è eliminatorio: Carolina Marconi, George Ciupilan, Pamela Prati e Patrizia Rossetti