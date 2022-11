Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 28 novembre

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 28 novembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo al diciannovesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera ci saranno numerosi confronti ed un'ex gieffina torna nella casa.

Della puntata che andrà in onda dagli studi di Cinecittà, sappiamo che ci saranno sorprese per due concorrenti. Micol Incorvaia incontrerà la sorella Clizia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 e per dire la sua sui presunti attacchi verso la sorella. Grandi emozioni per Patrizia Rossetti, invece, la conduttrice avrà la possibilità di ascoltare le parole del suo papà, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Tutti i Vip sono rientrati nella casa, sconvolgendo le dinamiche del gioco, occhi puntati sulla fine della liason tra Antonino Spinalbese e Oariana Marzoli: la loro storia appena cominciata è già finita.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera non è eliminatorio, i concorrenti da votare sono Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon. Chi sarà il preferito del pubblico?