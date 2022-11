Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 21 novembre

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 21 novembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo al diciottesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera si parlerà delle avventure sotto i piumoni delle coppie della casa.

Della puntata di stasera, grazie alle anticipazioni, sappiamo che ci saranno sorprese per due concorrenti. Giaele De Donà incontrerà Taylor Mega, la sua migliore amica con cui ha passato un'estate di fuoco. La seconda sorpresa è destinata a George Ciupilan, il ragazzo, riceverà un videomessaggio da parte di suo padre, che non vede da anni e con cui non ha buoni rapporti, come ha detto Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Il focus del programma sarà inoltre puntato sulle coppie della casa ovvero Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli e Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, si parlerà delle loro notti infuocate e dei litigi quasi giornalieri.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera non è eliminatorio, i concorrenti da votare sono Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Chi sarà il preferito del pubblico?