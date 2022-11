Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 14 novembre

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 14 novembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo al diciassettesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera si parlerà dei quattro concorrenti travolti dall'emergenza sanitaria.

Della puntata di stasera, grazie alle anticipazioni, sappiamo che ci saranno sorprese per due concorrenti e i gieffini in isolamento saranno comunque collegati, ad assicurarlo è stato Alfonso Signorini: "Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Luca Onestini sono tutti in isolamento. Stanno tutti bene e stasera saranno in collegamento", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Il conduttore del reality ha anticipato che si parlerà del triangolo nato tra Daniele Del Moro, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: "La modella venezuela usa Daniele per far ingelosire Spinalbese, Daniele è l'uomo dello specchio in questo momento. Ma Antonino ha baciato l'altro sera Oriana e Daniele non lo sa, ovviamente glielo diremo noi stasera!".

Le due sorprese di stasera riguarderanno i due Edoardo: "Paolo Ciavarro e Donnamaria sono molto amici, verrà in casa per parlare con Edoardo della storia che sta vivendo con la bella e instabile Antonella. Ciavarro è anche il cognatino di Micol". Signorini ha rivelato che a salutare Tavassi ci sarà la sorella Guendalina che ritornerà nella casa del Grande Fratello "anche qualche parolina da dire ad Antonella". Infine, si parlerà della'sbandata di Wilma Goich per Daniele Del Moro.