Grande Fratello Vip 6, Tommaso Eletti e Soleil Sorge entrano nel cast?

Al Grande Fratello Vip 6 dovrebbero arrivare Tommaso Eletti e Soleil Sorge: secondo le indiscrezioni del portale Davidemaggio.it, i due sono pronti ad entrare nel reality che inizierà il prossimo 13 settembre.

Tommaso Eletti è stato, anche se per sole due puntate, uno dei protagonisti di Temptation Island 2021. Il ragazzo, 19 anni, è entrato nel programma con la sua compagna, Valentina Nulli August, 40 anni. Eletti non è stato molto amato dal pubblico del docu-reality, la gelosia verso la sua donna si è dimostrata eccessiva, al limite del maniacale. Come ciliegina sulla torta Tommaso è stato lasciato da Valentina per aver baciato una delle corteggiatrici.

Soleil Sorge è nata a Los Angeles il 5 luglio 1994, ha partecipato a Uomini e Donne, nel programma di Maria De Filippi fu scelta da Luca Onestini. La loro relazione è terminata quando si è scoperto che, mentre il ragazzo era nella casa de Il Grande Fratello, lei aveva iniziato a vedersi con Marco Cartasegna, ex tronista dell'edizione del programma cui aveva partecipato. Ha avuto anche una relazione con Jeremias Rodriguez, conosciuto durane l'Isola dei Famosi 2019.

Soleil, che conosciuta soprattutto come influencer, non rientrerebbe nel profilo tracciato da Alfonso Signorini, che in un'intervista a Tv Sorrisi & Canzoni ha detto che quest'anno, a differenza della quinta edizione, al Grande Fratello non ci saranno persone del mondo del web: "Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazzi e ragazze, tra loro molto diversi".

A proposito della nuova edizione del reality di Canale 5, nei giorni scorsi sono stati fatti molti nomi, alcuni dei quali smentiti dagli stessi interessati. Tra i Vip più accreditati per varcare la soglia della casa di Cinecittà dovrebbero esserci Raffaella Fico, Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, Manuel Bortuzzo, Pamela Prati e Katia Ricciarelli.